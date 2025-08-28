Lado Lakshmi Yojana: ସିଏମଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ମହିଳାମାନେ ମାସକୁ ପାଇବେ 2100 ଟଙ୍କା
ହରିୟାଣା: ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ । ଆସିଲା ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା । ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏହି ଯୋଜନା । ଫଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରୁ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 2100 ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନା ହରିୟାଣାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ହରୟାଣାରେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହରୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଏବ ସାଇନିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 2025 ରୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ, ୨୩ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ହରିୟାଣାର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ବିବାହିତ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଉଭୟ ମହିଳା ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅବିବାହିତ ମହିଳା କିମ୍ବା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ହରିୟାଣାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ପରିବାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପରିବାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳିତ ନଅଟି ଏପରି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପେନସନର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଏବଂ 4 କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀ (ମହିଳା), 54 ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିରଳ ରୋଗ, ହିମୋଫିଲିଆ, ଥାଲାସେମିଆ ଏବଂ ଚର୍ମ କୋଷରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବ, ସେଦିନ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ବିଧବା ଏବଂ ନିଃସହାୟ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁଦିନ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଇବେ, ସେଦିନ ସେ ସ୍ବତଃ ଭାବରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଭତ୍ତା ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 19-20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଆମେ ଆଗାମୀ 6 କିମ୍ବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନାର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିବୁ। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଏକ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ”।