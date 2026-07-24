ବିଶାଳ ପଥର ତଳେ ଚାପିଗଲା କାର; ୧୩ ମୃତ, ୨ ମେଡିକାଲ୍ରେ
ପଥରଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କାରଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ଚମ୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ପାଙ୍ଗୀ ଓ ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ କଢ଼ୁନାଲାରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚମ୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଟାଟା ସୁମୋରେ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ କଢ଼ୁନାଲା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଆସି ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପଥରଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ପଥରକୁ ହଟାଇବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାସପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ; ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଟାଟା ସୁମୋ (ଏଚ୍ପି-୦୧ଏମ୍-୨୨୧୦)କୁ ବୀର ସିଂ ଚଲାଉ ଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି କଢ଼ୁନାଲା-ରାହୌଲି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଥରଟି ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିଟି ତା’ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତିର ଡେପୁଟି କମିଶନର କିରଣ ଭଦାନା କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଚମ୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ପାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଉଦୟପୁର ଥାନା ଏବଂ ତିନ୍ଦୀ ପୋଲିସ ଚୌକିର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପଥର ଖସିବା ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଓ ପାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।