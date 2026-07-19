‘ସାର୍, ଦେଖିବେନି.. ବସ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ!’ ଏ କ’ଣ କହିଦେଲା ୮ ବର୍ଷିୟ ବାଳକ, ଉତ୍ତର ଶୁଣି DMଙ୍କ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍
ଏ କ’ଣ କହିଦେଲା ୮ ବର୍ଷିୟ ବାଳକ, ଉତ୍ତର ଶୁଣି DMଙ୍କ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ବାଳକର ବୟାନ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ‘ତହସିଲ ସମାଧାନ ଦିବସ’ରେ ଏକ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା।
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା, ତାହା କେବଳ ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ ଜିତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଶିଶୁଟିର ଏହି ସରଳତା ଏବଂ ହାଜର ଜବାବୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରର ଇଦ୍ଗାହ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ୧୩ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅମିତାଭ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସମାଧାନ ଦିବସରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଅମିତାଭ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ସହ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ, ଆଜିର ଏହି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୫୦ ଟଙ୍କାର ପନିପରିବା ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ।
ଛାତ୍ର ଜଣକ ଡିଏମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁହାରି କରି କହିଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ଇଦ୍ଗାହ ମହଲାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘରର ଏକ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଜବରଦସ୍ତ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା, “ସାର୍, ଯଦି କେମିତି ସେହି ତାଲାଟି ଖୋଲିଯାନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ମା’ ସେହି ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଦିଅନ୍ତେ। ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଆମ ଘରର ଚୁଲି ସହଜରେ ଜଳିପାରନ୍ତା ଏବଂ ପରିବାର ଗରିବୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତା।”
ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ: ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ କରୁ ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଅମିତାଭ କହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ବହି ଓ ଖାତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଝଟ୍କା ଦେଇ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମା’ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ମହଙ୍ଗା ସମୟରେ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ।
ସାର୍, ଦେଖିବେନି.. ବସ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ: ୧୩ ବର୍ଷର ପିଲା ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଶୁଣି ସମାଧାନ ଦିବସରେ ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହସ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା।
ଡିଏମ୍ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ପିଲାଟିର ସରଳତାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଭରସା ଦେଇ କହିଲେ, “ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଜି ହିଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ମାମଲାଟା ଦେଖୁଛୁ।”
ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅମିତାଭ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ତୁରନ୍ତ କହିଥିଲା, “ସାର୍, ଦେଖିବେନି.. ବସ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ!” ପିଲାଟିର ଏହି ନିର୍ଭୀକ ଶୈଳୀର ଜବାବ୍ ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ହଲ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ହସିଉଠିଥିଲେ।
ଅମିତାଭର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଘରକୁ ପଠାଗଲା, ଯେପରି ସେହି ତାଲା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଜେନିୟସ ପିଲାଟିର ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତଥା ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏହି କୁନି ପିଲାଟିର ସାହସକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।