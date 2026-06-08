ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ? ହେଲେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହା ପକେଟକୁ ଯାଏ ସବୁ ଅର୍ଥ ?
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦାନର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।
Ayodhya Ram Mandir Donation : ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିରନ୍ତର ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନରାଶିରୁ ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦାନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଚାଲେ।
ଦାନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ–ଏକ ପଇସା ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର?
ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଦାନପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ‘ହୁଣ୍ଡି’ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଚେକ୍, ସୁନା-ରୂପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭେଟି ଉପରେ କେବଳ ‘ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ’ର ହିଁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଅଧିକାରିକ ହକ ରହିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବାହ୍ୟ କମିଟି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନର ଏହି ବିପୁଳ ରାଶି ଉପରେ ତିଳେମାତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଅଧିକୃତ ଟ୍ରଷ୍ଟର, ଯିଏ କି ଏହି ଅର୍ଥର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷକ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଝାମଣା
ଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ଧନରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ଗଣତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ମଜବୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ବା MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିରର ଦାନରାଶିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥର ସମୟ ସମୟରେ କଠୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।
ହାଇ-ଟେକ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ନୋଟ ଗଣନା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦର୍ଶନ ପଥ ପାଖରେ ଦାନ ପାଇଁ ୪ଟି ବଡ଼ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ପଇସା ପକାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ୧୦ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ପଠାନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହେଉଥିବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଚେକ୍ ଗଣିବା ପାଇଁ ୧୪ ଜଣିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟିମରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ୧୧ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ୩ ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ହାଇ-ଟେକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ-ରାତି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ନୋଟ୍ ଗଣନା କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି।
ବାର୍ଷିକ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦାନ ଆସେ?
କୋଟି କୋଟି ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିଥାଏ ଯେ, ରାମଲଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ କେତେ ଚଢ଼ାଉ ମିଳିଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ସରକାରୀ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋଟ ୩୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚୁର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହୋଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ଆକଳନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ଖଜାନାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ଼ ଭଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଦାନ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ରାଶିର ସୁଧରୁ ଅଧିକ ଆୟ
ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ୩୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଦାନପାତ୍ର ଓ କାଉଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ୧୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅର୍ଥର ସୁଧରୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧିକାରିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୭୦,୦୦୦ ରୁ ୮୦,୦୦୦ ଲୋକ ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ, ୱିକେଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨ ରୁ ୩ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଦିନ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଆସେ ଚଢ଼ାଉ?
ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମିଳିଥିବା ମୋଟ ୧୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ ଦାନକୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ କଲାଭଳି। ଏହି ଗଣିତ ଅନୁସାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪୧.୯୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଢ଼ାଉ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାନ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରାହାରି ୨୯୧୨ ଟଙ୍କା ରାମଲଲାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମିଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଅର୍ଥ କେବଳ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିସରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଡିଟ୍ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 80G ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି।