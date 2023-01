ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ,କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଇସି) ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ବୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦୀୟ ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ୨୦୨୩ ରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ୱୀପ ସାଂସଦ ମୋହଦ ଫୈଜଲ ପିପିଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ୱୀପ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ମୋହଦ ଫୈଜଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଫୈଜଲ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

Election Commission of India withholds bye-election for a Parliamentary constituency in Lakshadweep after Kerala High Court passed an order on 25th January, 2023 suspending the conviction and sentence imposed on former Lakshadweep MP Mohammed Faizal PP. https://t.co/soSFEHGAin pic.twitter.com/MWMbk0d6xf

— ANI (@ANI) January 30, 2023