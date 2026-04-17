ଦେଖିଛନ୍ତି କି କେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଲାକ୍ଷାଗୃହ, ଏବେବି ରହିଛି ସେଠାରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏହି ସ୍ଥାନ
ଦେଖିଛନ୍ତି କି କେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଲାକ୍ଷାଗୃହ, ଏବେବି ରହିଛି ସେଠାରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ
Baghpat Lakshagriha: ଆପଣ କେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ‘ଲାକ୍ଷାଗୃହ’ (ଲାକ୍ଷାଗୃହ)ର କାନ୍ଥ ଏବଂ ସିଡ଼ି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପଳାୟନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିରଟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ଣ୍ଣୱାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାର ଲାକ୍ଷାଗୃହ କେବଳ ମାଟିର ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଅନୁସାରେ, ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କୌରବମାନେ ମହମ (ଲାଖ) ରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ସିଡ଼ି
ଏହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାସାଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପଥ ଦେଇ ନିରାପଦରେ ହିଣ୍ଡନ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ପରିଦର୍ଶକ ଭକ୍ତମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିବା କାନ୍ଥ ଏବଂ ସିଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ।
ଧର୍ମ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏକ ସଙ୍ଗମ
ବର୍ଣ୍ଣୱା ଅଞ୍ଚଳ (ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବାରଣାବତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ଶାହଙ୍କ ଦରଗା ଏବଂ ‘କୋଟ ଟିଲା’ (ଦୁର୍ଗ ପାହାଡ) ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୀବ୍ର ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇନଗତ ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷର ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ‘ମହାଭାରତ’ ଯୁଗ ସହିତ ଏହାର ଐତିହାସିକ ସଂଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏକ ଉଦୀୟମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର
ୟୁପି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଐତିହ୍ୟ ପଥ’ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଟି ପାହାଡରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ସହିତ ଗୁମ୍ଫାର ଅନନ୍ୟ ଗଠନାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ପଥ ଲକ୍ଷାଗୃହ, ସିନାଉଲି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଏକୀକୃତ ଐତିହ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ଭାବରେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
‘ଲକ୍ଷାଗୃହ ପଥ’ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ସେହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜଟିଳ ବିବରଣୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସଠିକ୍ ଐତିହାସିକ ସୂଚନା ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।