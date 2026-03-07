ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ଭାରତ; ତାଇୱାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହେବ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ ସେନ୍…
ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକା କଲେ ଲକ୍ଷ ସେନ୍
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ରେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡିଆନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ସେଟ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 2-1ରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନ୍ ଦୁଇଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶେଷ ସେଟରେ ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲେ।
ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ 24 ବର୍ଷୀୟ କାନାଡିଆନ୍ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ 21-16 ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, 18-21 ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବରାବରରେ ରହିଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହି ସେଟ୍ ରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଭିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ, 21-15 ରେ ଜିତି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଲିନ୍ ଚୁନ୍-ୟିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ଯାଚରେ ଭାରତ ଓ ତାଇୱାନ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା ଲଢେଇ ହେବ।