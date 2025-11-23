ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶ; ମାତ୍ର ୩୮ ମିନିଟରେ ଖେଳ ସାରିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ପୁଅ, ହାତେଇଲେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଟ୍ରଫି…
ଲକ୍ଷ୍ଯସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ସାରା ଭାରତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କମାଲ କଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ମାତ୍ର ୩୮ ମିନିଟରେ ସାରିଦେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜାପାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ସାଜିଲେ ୱିନର।
ଭାରତର ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଜାପାନର ୟୁଶି ତାନାକାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଜ ଫର୍ମରେ ନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ଯ ଅନେକ ମ୍ଯାଚରେ ଫାଇନାଲ ଯାଏ ଯାଉଥିଲେ ମାତ୍ର ଟାଇଟେଲ ଜିତି ପାରୁ ନଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ BWF ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ତୃତୀୟ ସୁପର ୫୦୦ ଟାଇଟଲ୍।
38 ମିନିଟରେ ଜିତିଲେ ବାଜି:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରୀ ପଡିଥିଲେ। ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୩୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୨୧-୧୫ ରେ ଜିତି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାପାନର ୟୁଶି ତାନାକାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ୨୧-୧୧ ର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ ସୁପର ୫୦୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ:
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଖେଳରେ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏବଂ ନିଜର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ହଂକଂ ସୁପର ୫୦୦ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି।