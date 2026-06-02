ମୁଁ ଥିଲି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ‘କେପ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ’, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ହିଁ କରୁଥିଲେ
ଲଳିତ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ଙ୍କୁ 'ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍' (ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁସ୍ମିତା ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଧନୀ ମହିଳା, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କରୁଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟବସାୟୀ ଲଳିତ ମୋଦୀ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ‘ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍’ (ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ବୋଲି ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଲଳିତ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
‘ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଇପିଏଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ “ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟଙ୍କା କେବେବି କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା।
ସେ ସମୟର ସମାଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୁସ୍ମିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୀରା (Diamonds) ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ‘କେପ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ’ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ସୁସ୍ମିତା ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍ ନଥିଲେ, ବରଂ ଲଳିତ ଥିଲେ ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ଡିଗର୍’। ଆଉ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ହୀରା।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ସେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା।”
‘ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଇପିଏଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ “ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟଙ୍କା କେବେବି କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ସମୟର ସମାଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୁସ୍ମିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୀରା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ‘କେପ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ’ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ସୁସ୍ମିତା ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍ ନଥିଲେ, ବରଂ ଲଳିତ ଥିଲେ ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ଡିଗର୍’। ଆଉ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ହୀରା।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, “ସେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ‘ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍’ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା।”
ଲଳିତ ମୋଦୀ ସେହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁସ୍ମିତା ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏହା କଲି। ସେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆମେ ବିମାନରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ‘ତୁମେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ।’ ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ ବଟନ୍ ଦବେଇ ଦେଲି।”
ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲଣ୍ଡନ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ କେବେବି ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ କହିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେମିତି କିଛି ଭାବି ନଥିଲି।”
ଏହାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହଇଚଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରୁନାହିଁ।”
ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦରର ସହ କଥା ହୋଇ ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୁସ୍ମିତା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଭାରତରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ, ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରେ। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମହିଳା, ଏବଂ ଜଣେ ଏକାକୀ ମା’ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେନେ ଓ ଆଲିସାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।”
ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମତ ରଖିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସଦଭାବ ରହିଛି। ୨୦୨୩ରେ ‘ମିଡ୍-ଡେ’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ପୂର୍ବ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁସ୍ମିତା ଲଳିତ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ “ଜୀବନର କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।