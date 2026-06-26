ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଲେ ଲଲ୍ଲୁ, ଏବେ ସେବା ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ସମ୍ଭାଳିବେ ମଙ୍ଗ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ (In-charge) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶାଇ ଏବେ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ କି ୨୦୨୫ ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ।
ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ (ଆଜି) ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଗୌତମଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଦାୟୀ ନେତା ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ଓ କଟକର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଜବାବଦିହିତା, ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାର ଶ୍ରେୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି।
ଏବେ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ସେ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୋସ୍ ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ପାଇଁ କେଉଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।