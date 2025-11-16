କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣି ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୩୬.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଆରଜେଡିର ପରାଜୟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଲାଲୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ରୋହିଣୀ ରାଜନୀତି ଛାଡିବା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ: କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର୫, ୨୦୨୨ ରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିରୋପଣ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମାଉଣ୍ଟ ଏଲିଜାବେଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି: ରୋହିଣୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ୨୦୨୪ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପିର ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡିଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୩୬.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ADR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୩୬.୬ କୋଟି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସମାଜ ସେବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଶପଥପତ୍ରରେ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ୪୯୫ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ପ୍ରାୟ ୫.୫ କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସମରେଶ ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ୩୯୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୪ କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୮.୮୩ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସମରେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୮.୦୮ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

 

