ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିବାର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଲେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ

ବିହାରରେ ପରାଜୟ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରୋହିଣୀ।

ବିହାର: ବିହାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଦମନମୂଳକ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯାଦବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ X ରେ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଉଛି।” ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡି ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଦୋଷ ନେଉଛି।”

बिहार में RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य बोलीं- परिवार से नाता तोड़ रही हूं, संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप

ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଛାଡିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ।

ହେଲେ, ପରେ ଏହାକୁ ସଂପାଦିତ କରି ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟର ଉଭୟ ସଂସ୍କରଣ ତଳେ ସଂଲଗ୍ନ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।

ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରମିଜ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଛାୟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ RJD ନୀତିରେ ତାଙ୍କର ମତ ରହିଛି, ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରମିଜ ଆରଜେଡି ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି।

