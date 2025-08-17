ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ AIର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ… ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍, ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ AIର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ… ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍, ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍
ଓପନ୍ ଏଆଇ ସିଇଓଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା । ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
ୱାଶିଂଟନ: ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, AIର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ AI କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି । ଏ ନେଇ OpenAI CEO ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ AI ର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ Zerodha ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିଖିଲ କାମତଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୋଡକାଷ୍ଟ ‘People by WTF’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେ ଏବଂ AI ସାଥୀଙ୍କ ପରି କାମ କରେ ଯେପରି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁ।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲୁ ହେଉଛି ଅଥବା ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ AI ଏପରି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ।
ଅର୍ଥାତ୍, AI ସବୁବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ AI ଆମ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୂଚନା ପାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।’
ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ AI ପରି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସତର୍କ କରିଥାଏ।
AI ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏପରି AI ଦରକାର ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ନିଜେ କାମ କରେ।