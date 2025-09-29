ଆଉ ଚୀନଠୁ ଭାରତ ଆଣିବନି ଏହି ଜିନିଷ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଧଳା ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର
ରେଭାଣ୍ଟ ପାହାଡ଼ରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ମିଳିଲା
ରାଜସ୍ଥାନ: ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ଏକାଧିକାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୀନ୍ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଭିତରେ ଏପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌରର ଡେଗାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଥିୟମ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଧଳା ସୁନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲିଥିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହାର ଯୋଗାଣର 70-80 ପ୍ରତିଶତ ଚୀନ୍ରୁ ଆମଦାନୀ କରେ।
ତଥାପି ଏତେ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ସହିତ, ଚୀନ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025।
ଆନୁମାନିକ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର: 14 ନିୟୁତ ଟନ୍
ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ମିଳିଥିବା ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର 14 ନିୟୁତ ଟନ୍ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାରତର ମୋଟ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି।
ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଲିଥିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡେଗାନାରେ ଖଣି ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
ଡେଗାନାର ରେଭାଣ୍ଟ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ 1914 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଖଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସମାନ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାରର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି।