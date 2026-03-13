LPG ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଭାରତ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି?
ଏହି ଦେଶରେ କେବେ ସରିବନି LPG ଗ୍ଯାସ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ହୁ ହୁ ହୋଇ ଗ୍ଯାସ ଦର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନାର ଦାମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ଯାସ ଦାମ ଶୁଣି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି।
LPG ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତରେ, 330 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ LPG ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ମାତ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା LPG ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ LPG ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି। ଏହାର ଦୃଢ଼ ତୈଳ ଏବଂ ସେଲ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ କେବଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର 25% ରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖେ।
ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ରୁଷ ଦେଶ LPG ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିପୁଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ଯ କରିଥାଏ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ LPG ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ପୁରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାରତ କେବଳ 40 ପ୍ରତିଶତ LPG ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ଯ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ଯକତା ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣର LPG ଗ୍ଯାସ ଅନ୍ଯ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।
ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ LPG ଉପରେ ଖାଦ୍ଯ ତିଆରି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି।
ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ମୋଟ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ, ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ 60% ଏଲପିଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। କାତାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 34% ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।