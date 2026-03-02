ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ ଗାଭାସ୍କର-ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମୁହଁରେ ସିଧା କହିଦେଲେ ଏମିତି ତମାଶା କରନି…
ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ରାଗିକି ନିଆଁବାଳ ହୋଇଗଲେ ଗାଭାସ୍କର-ଶାସ୍ତ୍ରୀ
IND vs WI: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ଲେଜର ଶୋ ଦେଖି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଲେଜର ଶୋ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
୧୯୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨ ୱିକେଟରେ ୫୩ ରନ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିରତି ସମୟରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଲୋକ ପ୍ରାୟ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଲେଜର ଶୋ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲୋକରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ, ଗାଭାସ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକର ଅଢ଼େଇ କିମ୍ବା ତିନି ମିନିଟରେ ଲେଜର ଶୋ… ଏହା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କାହାରି ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପରି ଚଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗାଭାସ୍କର କହିଥିଲେ, “ଏଠାରେ ଏହି ଲେଜର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଅଢ଼େଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହା IPL ମଝିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନକଆଉଟ୍ରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ IPL ମଝିରେ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ପାନୀୟ ବିରତି ସମୟରେ ପାନୀୟ ବ୍ୟବଧାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହି ଲେଜର ଶୋ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି?”
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଠାତ୍ ଧ୍ୟାନକୁ ଫେରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖେଳକୁ ଫେରିବା କେବେବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ।”
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ।