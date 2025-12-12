ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଉଛି ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହ ମିଶି କରିବ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ, ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏହି ପଡୋଶୀ ଦେଶ…
LeT Warn Afghanistan: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପକ୍ଷ ନେଇଛି। ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ (CDF) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ଧମକ: ସଂଗଠନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କାରୀ ୟାକୁବ୍ ଶେଖ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଅସୀମ୍ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। LeT ନେତା କାରୀ ୟାକୁବ୍ ଶେଖ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ପରିଶୋଧ କରିଛି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉଲେମାମାନେ ଏକ ଫତୱା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ – ଆମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।”
ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: LeT କମାଣ୍ଡର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆଫଗାନ ସରକାର ଏବଂ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମାଟିରୁ କୌଣସି ଇସଲାମାବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”
ଧମକର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ: ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଧମକର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପାକ୍-ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ।
ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏହି ପ୍ରକାରର ଧମକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରେ।