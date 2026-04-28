ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିଆପିଟା, ପୁଣି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ହତ୍ୟା
ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିଆପିଟା
Terrorist Killed: ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (Let)ର ସଦସ୍ୟ ଶେଖ୍ ୟୁସୁଫ୍ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖାଇବର ଅଞ୍ଚଳର ଲାଣ୍ଡି କୋଟାଲରେ ରବିବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜ୍ଞାତ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀତ୍ୱ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଆଫ୍ରିଦି ନିଷିଦ୍ଧ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, “ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।”
ସଇଦର ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଜମାତ-ଉଦ୍-ଦାୱାର ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ “ଖୈବରର ଜାଖା ଖେଳ ଜନଜାତିର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆହଲ-ଏ-ହାଦିଥ (ସଲାଫି) ବିଚାରଧାରାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଖୱାରିଜ (ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ) ପରି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲାଫି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କଠାରୁ କଠୋର ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।”
ଲାହୋରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମିର ହମଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ହମଜା ହେଉଛନ୍ତି ସଇଦଙ୍କ ପରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା, ଯିଏ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଣ୍ଠି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ଲାହୋରର କୋଟ ଲଖପତ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।