ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଏହି ମହାପର୍ବ ସହ ଜଡିତ ରଖିବା ଲାଗି ଲଗାତର ରାମ ଭଜନ ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ଗାଇଥଇବା ଏକ ଶ୍ଲୋକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

As the nation awaits 22nd January with great enthusiasm, one of the people who will be missed is our beloved Lata Didi.

Here is a Shlok she sung. Her family told me that it was the last Shlok she recorded. #ShriRamBhajanhttps://t.co/MHlliiABVX

— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2024