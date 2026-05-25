ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡିଥିବା ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିବା ଚିରହରଙ୍ଗ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ‘ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସିନେମା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରି ହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲା।

ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ଝିଅ ଆହାନା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ହେମା ମାଳିନୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ।

ହେମା ମାଳିନୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ:

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନେତା, ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା।

ହେମା ମାଳିନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବା ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରସ୍କାର ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୁହକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ; ଗଭୀର ଆର୍ଦ୍ର ଆଖିରେ ଏବଂ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କହି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଦେଲେ।

ଝିଅ ଆହାନା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା:

ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଆହାନା ଦେଓଲ ନିଜର ଭାବନାକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ।

ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଦେଖି, ସମାରୋହ ସମୟରେ ଆହାନା ଦେଓଲ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏହି ସମ୍ମାନିତ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ:

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସିନେମା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ‘ଶୋଲେ’, ‘ସତ୍ୟକମ’, ‘ଚୁପକେ ଚୁପକେ’ ଏବଂ ‘ୟାଦୋଁ କି ବାରାତ’ ଭଳି ଅଗଣିତ କ୍ଲଟ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ବଲିଉଡର “ହି-ମ୍ୟାନ୍” ନାମରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ କେବଳ ଆକ୍ସନ୍ ଭୂମିକାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ କମେଡିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାଁନ୍ତି, ଏହି ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଅମର କରିଦେବ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଶ ସାରାର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିତ୍ର ସେୟାର କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

