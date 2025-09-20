ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅମୂଲ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର ; ଶସ୍ତା ହେଲା ଘିଅ, ବଟର ଏବଂ ଆଇସକ୍ରିମ,ଏହି ଦିନରୁ ଲାଗୁହେବ ମୂଲ୍ୟ…
Amul Cuts Prices: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅମୂଲ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ଦିନରୁ ଲାଗୁହେବ ମୂଲ୍ୟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅମୂଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅମୂଲ । କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଘିଅ, ବଟର, ଆଇସକ୍ରିମ, ପନିର ଏବଂ ଚକୋଲେଟ ସମେତ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF) କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ GST ହାର ହ୍ରାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।
ଘିଅ, ବଟର ଏବଂ ପନିର ଶସ୍ତା:ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୦୦ଗ୍ରାମ ବଟରର ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୬୨ ରୁ ୫୮କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଘିଅ ମଧ୍ୟ ୪୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରତି ଲିଟର ୬୧୦ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅମୂଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପନିର ବ୍ଲକ (୧ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବେ ୫୪୫ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ୫୭୫ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପନିର ଏବଂ ଆଇସକ୍ରିମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ : କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପନିର (୨୦୦ ଗ୍ରାମ)ର ମୂଲ୍ୟ ୯୯ ଟଙ୍କାରୁ ୯୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଇସକ୍ରିମ୍, ବେକେରୀ ଉତ୍ପାଦ,ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ବାଦାମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅମୂଲ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଅମୂଲ ପୂର୍ବରୁ ମଦର ଡେରୀ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ବଜାରରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ପର୍ବ ଋତୁରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।