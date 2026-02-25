Cooking Oil Price Cut: 31 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ଖାଇବା ତେଲ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ଖାଇବା ତେଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅଶୋଧିତ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଅଧା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ଅଶୋଧିତ ପାମ୍ ତେଲ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ 20% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର ହ୍ରାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 10% କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 70% ପୂରଣ କରେ, ତେଣୁ ଟିକସରେ ଏହି 10% ହ୍ରାସ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତେଲ ବୋତଲ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ହ୍ରାସ କରିବ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଏବଂ ହ୍ରାସିତ ହାର 31 ମଇ ଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ତେଲ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ପାମ୍ ତେଲ ପାଇଁ ଭାରତ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷରୁ ଆସେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ସରକାର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ତେଲ ଦର ହଠାତ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା।
ସରକାର କେବଳ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ବସି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ହ୍ରାସର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଡ଼ା ତଦାରଖ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦଳ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାକେଜଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲର MRP ହ୍ରାସକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରୁ କମ୍ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ନୂତନ କନସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ମେ 31 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ।