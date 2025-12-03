ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ବିରାଟ କୋହଲି; ଟପ୍-୫ରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ଶତକ ମାରି ଗିଲଙ୍କ ପୋଜିସନ ହାତେଇଲେ…
ଶୁଭମନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗୋଟିଏ ଶତକରେ ବଦଳିଲା ରାଙ୍କିଂ ପୋଜିସନ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ହଟାଇ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ICC ଦ୍ବାରା ଆସିଥିବା ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବା ଅଭିମୁଖେ ରହିଛନ୍ତି।
ICC ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ୧୩୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ODIରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଶତକରେ ବଦଳିଲା ରାଙ୍କିଂ ପୋଜିସନ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟଙ୍କ ଶତକ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୭୫୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନ୍ଯପଟେ ପ୍ରଥମ ରହି ରୋହିତଙ୍କ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୭୮୩ ରହିଛି।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏକଦିବସୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାରତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
1.ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ)
2.ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
3.ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରନ୍ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ)
4.ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ)
5.ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଭାରତ)
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏକଦିବସୀୟ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଏବେ ଏକଦିବସୀୟ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ଏକଦିବସୀୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହାଁନ୍ତି। ବିରାଟ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୮୩ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ କୋହଲି ଏବେ ପୁଣି ଫର୍ମରେ ଫେରିଥିବା କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।