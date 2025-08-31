ଫାଇନାଲ! ଏସିଆକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧିବ ଏଭଳି ଜର୍ସି, ନୂଆ ଜର୍ସି ପାଇଁ ଏତେ କୋଟିର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, କାହିଁକି…

ଫାଇନାଲ! ଏସିଆକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧିବ ଏଭଳି ଜର୍ସି, ନୂଆ ଜର୍ସି ପାଇଁ ଏତେ କୋଟିର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, କାହିଁକି…
ଡ୍ରିମ୍୧୧ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରିମ୍୧୧କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଡ୍ରିମ୍୧୧କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଏନଡିଟିଭି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା କହୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ୨୦୨୫-୨୦୨୮ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୪୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।
ଡ୍ରିମ୍୧୧ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରିମ୍୧୧କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ସନ୍ଧାନରେ ବିସିସିଆଇ
ଏନଡିଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୮ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ୍ରିମ୍୧୧ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC) ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
BCCI ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ICC ଏବଂ ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିମାଣ Dream11 ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ Byju ର ଚୁକ୍ତିଠାରୁ କମ୍।
ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି କିପରି ହେବ?
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, BCCI ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିକୁ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ମିଳି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ।