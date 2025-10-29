ପୁଣି ଲଢିବେ ଆଫଗାନ-ପାକିସ୍ତାନ୍; ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଫଇସଲା, ସୀମାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଲଢେଇ…

ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଆଲୋଚନା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲାନି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ କଥା। ନା ପାକିସ୍ତାନ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ ଭୁଲ।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିଛି । ତୁର୍କିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା । ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ଦୁଇ ଦେଶ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲଢିଥିଲେ ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ଯକଳାପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଆରୋପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲା । କେହି ନିଜର ଭୁଲ ମାନି ନଥିଲେ ।

ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଫଗାନ ବିଶ୍ବାସ ଘାତକ ବୋଲି କହିଥିଲା।

ଠିକ ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଫଗାନ ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହପରି ଲଗାତାର ଦୁଇ ପଟୁ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଥିଲା।

ମାତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାରଣ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା କି ସେଠାରେ ଟିଟିପି ଦଳର ନେତା ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସିଭିଲିଆନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏହା ପରଠାରୁ ଜୋରଦାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା।

ଟିଟିପି ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁତା: ଟିଟିପି ଏକ ସଂଗଠନ ।ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କାମ କରିଥାଏ।ଅନେକ ସମୟରେ ପାକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶତାଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗଠନ ମାରିଥିବାର ପାକିସ୍ତାନ କହି ଆସିଛି ।

