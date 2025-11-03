ଲୌରା ନା ହରମନପ୍ରୀତ କିଏ ଅଧିକ ପାଠୋଇ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପୁରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
କେଉଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
ହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କେତେ ଶିକ୍ଷିତ? ଯଦିଓ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଧିନାୟକ ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ତାହା ଜାଣିବା।
୩୬ ବର୍ଷୀୟା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୬୧ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୮୨ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳି ଯଥାକ୍ରମେ ୨୦୦, ୪୪୦୯ ଏବଂ ୩୬୫୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କେତେ ଶିକ୍ଷିତ:
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୯ରେ ପଞ୍ଜାବର ମୋଙ୍ଗାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ୱିକିପିଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମେରଠର ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉପ-ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନଜନକ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଏପରି କୌଣସି ରେକର୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ।
ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରର ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଂଶ ହଂସ ରାଜ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିଲେ।
ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ:
ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପାର୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କଲେଜରୁ ୭ଟି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ସହଯୋଗୀ ହେଡ୍ ପ୍ରିଫେକ୍ଟ କନର ଫିକ୍ଙ୍କ ସହିତ ହେଡ୍ ପ୍ରିଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଲା:
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୫ ଏବଂ ୨୦୧୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଏହାର ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୪୬ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।