ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସଙ୍ଗଠନରୁ ମଗାଗଲା ମତାମତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ ପାଇଁ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଇନ କମିଶନ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସଙ୍ଗଠନରୁ ସେ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି । ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

The 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code. Those who are interested and willing may present their views within a period of 30 days from the date of Notice… pic.twitter.com/s9ZV9WqKU4

— ANI (@ANI) June 14, 2023