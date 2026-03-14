“ସିଧା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ଉଡ଼ାଇଦେବୁ”, ସିଙ୍ଗର ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ
ହରିୟାଣଭି ଗୀତରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପାନିପତରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଗାୟକ ବାଦଶାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ନୋଟରେ କ’ଣ ଲେଖାଯାଇଛି:
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୋଟରେ ଲେଖା ଅଛି: “ଜୟ ମହାକାଳ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ – ରଣଦୀପ ମଲିକ – ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ (ଆମେରିକା) ସହିତ, ଆଜି ପାନିପତର ଅସନ୍ଧ ରୋଡରେ ଥିବା ଗ୍ୟାରି ଏବଂ ଶାଙ୍କିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛି – ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ (ଏବଂ ‘ହାୱାଲା’ ବାଣିଜ୍ୟ) ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି।”
“ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ‘ହାୱାଲା’ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣିନଥିଲେ।”
ସିଧା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରିବୁ:
“ଆଜିର ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବା ବାକି ଅଛି। ‘ହାୱାଲା’ ଅପରେସନରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ।”
“ଗାୟକ ବାଦଶାହା – ଆପଣ ହରିୟାଣାର ସଂସ୍କୃତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବରେ ଏକ ‘ଟ୍ରେଲର’ ଦେଖାଇଥିଲୁ; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆମେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବୁ।”
ହରିୟାଣଭି ଗୀତରୁ ବିବାଦ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଗାୟକ ଏବଂ ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଦେଇଥିବା ଧମକ ଏକ ହରିୟାଣଭି ଗୀତକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦରୁ ଆସିଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ହରିୟାଣଭି ଟ୍ରାକ୍ ‘ତିତ୍ତିରି’ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠୁଛି।
ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବାଦଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ବାଦଶାହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି:
ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, ବାଦଶାହା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତଟିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।