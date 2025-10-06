ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ମାଡ଼ ! CJI କହିଲେ ମତେ ଏସବୁ ଫରକ ପଡ଼େନି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇ ଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ। ତାଙ୍କ ନାମ ରାକେଶ କିଶୋର। ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓକିଲ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, “ସନାତନ ଧର୍ମର ଅପମାନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।”
ଏପରି ଘଟଣା କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ – ବି.ଆର. ଗାଭାଇ
ବିଚାରପତି ଗାଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଓକିଲ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ଗାଭାଇ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। “ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ।”
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା ଡିସିପି ଦେବେଶ ମହଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିସିପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି:
CJIଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସମସ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ କୋର୍ଟ ଆଦର୍ଶଗତ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି, CJI ଗାଭାଇକୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଧା ବିନା ନ୍ୟାୟିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।”
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ:
ଏହି ଘଟଣା ଖଜୁରାହୋରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ CJIଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ ରୁମରେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ବି.ଆର. ଗାଭାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଖଜୁରାହୋରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇ କହିଥିଲେ, “ଯାଅ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ କୁହ। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତ। ତା’ପରେ ଏବେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ, ଏବଂ ASI କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଇତ୍ୟାଦି।
ମୁଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ: ସିଜେଆଇ
ଏହି ବିବାଦ ପରେ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଗାଭାଇ କହିଥିଲେ, “କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି… ମୁଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ।”