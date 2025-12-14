ପୃଥିବୀ ତଳେ ଅଛି ପାତାଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା’ ତଳେ କ’ଣ? ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ପୃଥିବୀ ତଳେ ପାତାଳ ଲୋକ, ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ! ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରରେ ବିଶ୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୃଥିବୀ ତଳେ କ’ଣ ଅଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥିବୀର ଭିତର ସ୍ତର, ପାତାଳଲୋକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ପୃଥିବୀ ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛି କି?
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଭାସୁଥିବାରୁ, “ତଳେ” ଏବଂ “ଉପରେ” ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ତଳେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ଯେପରି ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଥିଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ “ତଳେ” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଝୁଙ୍କିଥାଉ, ତାହା ଆମ ତଳେ ଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଦିଗକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖୁ – କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ।
“ପାତାଳ” ର ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା?
ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ, ପୃଥିବୀ ତଳେ ପାତାଳ ଲୋକର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା – ଯେଉଁଠାରେ, ଗଭୀରରେ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ଦୁନିଆ ବାସ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଶେଷନାଗ-ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶେଷନାଗ, ଯାହାର ଫଣା ଉପରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଏକ ରୂପକ, ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବଳୟକୁ ଏହାର ଫଣା ଭାବରେ କୁହାଯିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ।
ପୃଥିବୀ ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଯଦି ଆମେ ପାତାଳକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ପୃଥିବୀ ଏହାର କ୍ରୁଷ୍ଟ, ଆବରଣ, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର କୋର ନେଇ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଭା, ଧାତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବି ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ।
ଧ୍ରୁବ ତାରାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କେଉଁ ତାରା ଅଛି?
ଯେପରି ଧ୍ରୁବ ତାରା (ପୋଲାରିସ୍) ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବ ଉପରେ ଅଛି, ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ତଳେ ସିଗ୍ମା ଅକ୍ଟାଣ୍ଟିସ୍ ନାମକ ଏକ ତାରା ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ “ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ତାରା” ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ପୃଥିବୀ ତଳେ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି?
ଯଦି ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଟାନ୍ସ ତାରାମଣ୍ଡଳ, କାରିନା ନେବୁଲା, ମହାନ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ମାଗେଲାନିକ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଭଳି ରହସ୍ୟମୟୀ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶାଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ମହାନ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରାଚୀର ବା ଗ୍ରେଟ ସାଉଥ ପୋଲ ୱାଲ କ’ଣ?
ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଗଠନ ଯାହା ଅନେକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ 2020 ରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂରଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସାଉଥ ପୋଲର ସିଧାରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ପୃଥିବୀ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପୃଥିବୀ ତଳେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଭିତର ସ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ଏହା ତଳେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ କୁହେ।