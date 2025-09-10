ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ଆଇନା ଭଳି ଚମକିବ ଟଏଲେଟ୍, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର, ଦେଖିବେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା…

ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ଆଇନା ଭଳି ଚମକିବ ଟଏଲେଟ୍, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର, ଦେଖିବେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା…
ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଘର ସଫା କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଉଛି ଟଏଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ ସଫା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ ସଫା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଇଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମଇଳା ଟଏଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର କରିପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଟଏଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ-ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହଁ! ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ ସଫା କରିପାରିବେ। ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି…
ମହଙ୍ଗା ସଫାକାରୀ ବିନା, ଆପଣ ଘରେ ଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୌଚାଳୟକୁ ଚମକଦାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଶୌଚାଳୟ ବାଉଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ତରଳି ନଯାଏ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ତରଳିବା ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶୌଚାଳୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳାକୁ ଢିଲା କରି ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଶୌଚାଳୟ ବାଉଲର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଦାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଫ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡି। ଏହିପରି ଶୌଚାଳୟ ବାଉଲରେ ଥିବା ମଇଳା ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ବାଉଲକୁ ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫା କରିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପାରିବେ। ବରଫ ବ୍ୟତୀତ, ଶୌଚାଳୟ ପାତ୍ର ସଫା କରିବାର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ତଥାପି, ସମୟ ସମୟରେ ଶୌଚାଳୟ ପାତ୍ର ସଫା କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ବହୁତ ମଇଳା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।
ଅଧ୍ୟୟନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି
ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚାଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଫ୍ରିଜରର ଥଣ୍ଡା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଜମାକୁ ଢିଲା କରିପାରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ। ବରଫ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ଶୌଚାଳୟ ଦାଗକୁ ହଟାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। କଠୋର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କଠୋର ସ୍କ୍ରବ୍ କୁ ଏଡାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ପଦ୍ଧତି ପୋର୍ସିଲେନ୍ ର ଚମକ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ କୋମଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ।
ପ୍ରାକୃତିକ ତାପଜ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏହି ବରଫ ଘନ ପଦ୍ଧତି ଧୀର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଦାଗ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ତାପଜ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସହିତ, ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶୌଚାଳୟକୁ ନୂତନ ଏବଂ ତାଜା ଗନ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ସହଜ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ ଯାହା ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ, ପାଣି ନଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚମକଦାର ଏବଂ ସଫା ରଖେ।
(DISCLAIMER: ଏହି ସାଧାରଣ ସୂଚନା କେବଳ ପଢିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ODISHA ଭାସ୍କର ଏହି ସୂଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)