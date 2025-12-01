“ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଅ,” ଫୋନରେ ଏହି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ; ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଆମେରିକା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫) ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ।
ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ମିଆମି ହେରାଲ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ (ଭେନେଜୁଏଲା) ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମାଦୁରୋ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ଭେନେଜୁଏଲା ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ: ଭେନେଜୁଏଲା ଦେଇ ଆମେରିକାକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାଦୁରୋ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ପାଇଲଟ୍, ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲର ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଆକାଶପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।”
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି: ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ପରେ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଉପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଆମେରିକା ସେଠାରେ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।