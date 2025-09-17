ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପତ୍ର ଚୋବାନ୍ତୁ, ପେଟ ହୋଇଯିବ ଏକଦମ୍ ସଫା, ମିଳିବ ଅନେକ ଫାଇଦା
ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
ଆଜିକାଲି ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଠିକ୍ ସେ ଝାଡ଼ା ନହେବା, ତ୍ୱାଚା ଖରାପ ହେବା, ଥକ୍କା ଲାଗିବା। କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟିଛି କି। ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ୱାଶ ରୁମ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି। ପେଟ ପୁରା ସଫା ହେଉନି। ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି କୌଣସି କାମ ଦେଉନି କି।
ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆଣିଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସାତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ।
ଆଜିକାଲି, ସମସ୍ତେ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କେତେକ ସବୁଜ ରସ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେକ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଅପଚୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦୂର ନହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ କୌଣସି ଉପଚାର କାମ କରିବ? ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପେଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ମଇଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ।
ଏହା ଚର୍ମକୁ ମଳିନ କରିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ରଣ କରେ।
ଏହା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ଧୀର କରିଦିଏ।
ତେଣୁ, ଡିଟକ୍ସ ପେଟ ସଫା କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ।
ନିମ ପତ୍ର
ନିମ ପତ୍ର ଖାଇବା ଚର୍ମ ଏବଂ ପେଟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ନିମ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣରେ ଭରପୂର। ଏହା ପେଟର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, କୃମି ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଫା ମଧ୍ୟ କରେ।
କିପରି ସେବନ କରିବେ
ରାତିରେ ୪-୫ଟି ତାଜା ନିମ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିମ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।
ଉପକାରିତା
ଚର୍ମରେ ବ୍ରଣ, ବ୍ରଣ କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି।
ଅନ୍ତନଳୀରେ କୃମି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଘାଆ।
ମୁଖ ଘାଆ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ।
ଭୁସଙ୍ଗପତ୍ର
ଭୁସଙ୍ଗପତ୍ରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯକୃତ ଟନିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କରୀ ପତ୍ର କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତ୍ତ ରସ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିପରି ସେବନ କରିବେ
ରାତିରେ ୧୦-୧୨ଟି ତାଜା ଭୁସଙ୍ଗପତ୍ର ଚୋବାଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଅଥବା ଆପଣ ୧ ଚାମଚ କରି ପତ୍ର ପାଉଡର ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇପାରିବେ।
ଲାଭ
ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ଧୀର ପାଚନ, ଗ୍ୟାସ, କିମ୍ବା ଭାରୀ ହେବା, କିମ୍ବା ପେଟ ଖରାପ ହେତୁ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ।
ପୋଦିନା
ପୋଦିନା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭଲ ନିଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡାକାରୀ। ଏଥିରେ ଥିବା ମେନ୍ଥଲ ଅଂଶ ପେଟ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଏବଂ ସୁଗମ ପାଚନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ପେଟର ଉତ୍ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରେ, ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ନିଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
କିପରି ସେବନ କରିବେ
୮-୧୦ଟି ତାଜା ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପେଷି, ଏକ କପ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ଲାଭ
ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏସିଡିଟିରେ ପୀଡିତ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ଫୁଲିଯାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ନିଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।