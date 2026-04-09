ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ୨୫୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ରଦ୍ଦ ହେବ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି!
ଇରାନର ଧମକ, ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନକଲେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରଦ୍ଦ ହେବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ତଥାପି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୫୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ୧,୧୬୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଲେବାନନୀ ଇମାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ।
ଆରାଘଚି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି:
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବାଛିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଉଭୟକୁ ବାଛିପାରିବ ନାହିଁ।”
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କଲା:
ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଗମନାଗମନକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଲେବାନନ୍ କୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ସାମିଲ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଲେ ଉଡାଇଦେବୁ:
ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ‘ଦି ଗାର୍ଡିଆନ’ ଅନେକ ଜାହାଜ ପରିବହନ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ଏହା ଅନୁସାରେ ଇରାନ ନୌସେନା ତେହେରାନର ଅନୁମତି ବିନା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଜଳପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
ବାର୍ତ୍ତାରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା: “ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।”
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଇରାନର ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଫାର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ (୮ ଏପ୍ରିଲ) ଦୁଇଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି: “ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ମିଶି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।”
ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାର୍ଟଜ ଏକ ଭିଡିଓ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲେବାନନ ଉପରେ ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କାର୍ଟଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ବୁଧବାର ଲେବାନନରେ ଶହ ଶହ ହିଜବୋଲା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କାର୍ଟଜ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇଡିଏଫ୍ ଲେବାନନର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଶହ ଶହ ହିଜବୋଲା ଲଢ଼ୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
‘ଅପରେସନ୍ ବିପର’ ପରେ ଏହା ହିଜବୋଲା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ।” ଅପରେସନ୍ ବିପର ୨୦୨୪ ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ହିଜବୋଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ପେଜର ବୋମା ଆକ୍ରମଣକୁ ବୁଝାଏ।