ଜିନତ ଅମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ‘ଲଳିତେଶ୍ୱରୀ’

ଜିନତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଲଲିତେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କ ମା’ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜିନତ ରଖିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ଼୍‌ର ସଫଳ ନାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ଜିନତ ଅମାନ। ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ବଡ଼ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଓ ମେଗାଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ? ସେହି ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ।

ଜିନତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଲଲିତେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କ ମା’ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜିନତ ରଖିଥିଲେ। ଜିନତ ଅମାନ କହିଛନ୍ତି; ମା’ ଜଣେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ବାପା ମୁସଲମାନ। ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଧର୍ମ।

କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜିନତ ଅମାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋ ମା’ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଓ ବାପା ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କ୍ୟାଥୋଲିକ ସ୍କୁଲରେ। ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ମୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପୋଜର ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ପୂଜା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ…

‘ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରୁ…

ଜିନତ ଅମାନ ଆହୁରି କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଭଲ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଏମିତି କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମାନବିକତା, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ସମାନତା, ଲୋକ ଓ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ।

କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଜିନତ ଅମାନ କହିଲେ; ୧୯୭୧ରେ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ହଲଚଲ’ରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡରେ ୭୦ ଓ ୮୦ ଦଶକରେ ମୋର ନାମ ଟପ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ମୋ ନାଁରେ ସିକ୍କା ଚାଲୁଥିଲା।

ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ଜିନତ ଅମାନ କେବେ ବି ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସାଢ଼େ ୫ ଦଶକ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ପୂଜା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ…

‘ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରୁ…

Jubin Nautiyal Net Worth: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍…

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଫିଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ…

1 of 1,434