IPL ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି, BCCI ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରଙ୍ଗଭେଦର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଅବସର ନେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବିରୋଧରେ ଜାତିଭେଦର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ୍।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ୍ BCCIର କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟସ୍ ଘୋଷଣା କରିବା କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିସିସିଆଇ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ:

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିସିସିଆଇର କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗତ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି, ମୋତେ ଟସ୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ସେଗମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ନବାଗତମାନେ ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।”

ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିସିସିଆଇ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଜଣେ ୟୁଜର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଆଧାରରେ ଟସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କିମ୍ବା ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଇପାରେ।

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ ଏଥର ଆଇପିଏଲରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ସମୟରେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, କିଛି ଲୋକ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତ  ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକୃଷ୍ଣନ ଜଣେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଥିଲେ। ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ୨୬ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ସହିତ, ୧୬ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ ଅଛି। ସେ ୧୯୮୩ ରୁ ୧୯୮୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।

