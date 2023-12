(video)ରାଜଧାନୀର ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ଚିତା, ବନବିଭାଗ କି ପୋଲିସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାବୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ କଡାକଡି ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ଏପରି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭିଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀ, ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ନାମୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସୈନିକ ଫାର୍ମ । ଏଠାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସଡକରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ।

VIDEO | A leopard was spotted in Delhi's Sainik Farms earlier today. Forest department team on the spot. More details are awaited.

(Audio muted due to abusive language) pic.twitter.com/rgpn6PeuQp

— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2023