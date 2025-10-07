ଅସୀମଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧମକ, ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ପଡିବ କି ମହଙ୍ଗା!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT)ର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ତଥା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ।

ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପରେ ସୈଫୁଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈଫୁଲ୍ଲା ଭିଡିଓରେ କହିଛି, “ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ୨୦୨୫ ମଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆଉଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ।” ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ଯେ ୧୦ ମଇ ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏପରି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଭାରତ ଉପରେ ଆରୋପ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈଫୁଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସୈଫୁଲ୍ଲା ଭାରତ ଉପରେ ୱାଟର୍ ଟେରରିଜିମର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଜାଣିଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା।

 

