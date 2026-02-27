Jioର ଧୂରନ୍ଧର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍! ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ୩ ମାସ ଯାଏଁ, କଲିଂଠୁ ନେଇ ଡାଟା, Netflix ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫ୍ରି…
Jio recharge Plan: ଓ ଅନେକ ଲମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଓ ଅନେକ ଲମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା, କଲିଂ ଏବଂ OTT ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦମଦାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ…
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଜିଓ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କିଛି ପ୍ଲାନରେ Netflix ଏବଂ Google Gemini ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ୩ ମାସ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି ଦେଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ବେଷ୍ଟ ଜିଓ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ…
୧୭୯୯ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପ୍ଲାନ୍- ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ସହିତ OTT ଲାଭକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ୩ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି Netflix Basic ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ JioHotstarର ୩ ମାସର ଆକ୍ସେସ୍। 50GB Jio AiCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ୧୮ ମାସର Google Gemini Pro ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଏହି ପ୍ୟାକ୍ କୁ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
୧୧୯୯ ପ୍ଲାନରେ AI ଏବଂ OTT କମ୍ବୋ- ଏହି ପ୍ଲାନଟି ୮୪ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିରେ Netflix ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା JioHotstar, JioTV ଏବଂ JioAICloud ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ୧୮ ମାସର Google Gemini Pro ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଚାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୮୮୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍– ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଚାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ୧୦୦ SMS ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏଥିରେ JioSaavn Proର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା AD Free ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା Google Gemini Pro ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
୮୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ୯୦ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୯୦ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ୨୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ JioHotstar, JioTV ଏବଂ JioAICloud ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। Google Gemini Proର ଯୋଡି ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ-ପାଇଁ-ଟଙ୍କା ବର୍ଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିଥାଏ।
ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୫୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍- ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ୮୪ ଦିନ, ଯାହା ନିୟମିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ଏବଂ JioHotstarର ତିନି ମାସର ଆକ୍ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, 50GB JioAiCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ Google Gemini Pro ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଲାଭ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ।