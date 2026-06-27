ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଗଡ଼; ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ମାଟିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି 

ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଗଡ଼; ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ମାଟିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି
ଲଗାତାର ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (ଏଇଟି) ସହ ଜଡ଼ିତ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖତମ କରାଯାଇଛି
ଲାହୋର: ଭାରତରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଗଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭୂମି ପାକିସ୍ତାନରେ ନିପାତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଜ୍ଞାତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖତମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର।
ଲଗାତାର ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (ଏଇଟି) ସହ ଜଡ଼ିତ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖତମ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଗାଜି ମୁମତାଜ। ଯାହାକୁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣାଯାଏ। ଗାଜି ମୁମତାଜଙ୍କର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ଟାରେ ନୁସରତ କୋଟୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାର ଜନାଜା ପଢାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତଙ୍କୀ ହେଉଛି ମୋହମ୍ମଦ ଖୁଜୈମା କାସିମର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବହାୱଲପୁରରେ କଥିତ ହିଟ-ଏଣ୍ଡ-ରନ ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାସିମକୁ ଲସ୍କରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୋହମ୍ମଦ ୟାକୁବର ଭାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଗତକାଲି ରାତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଲସ୍କର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଚେହେରା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଆତଙ୍କୀ ହେଉଛି ଖାଲିଦ ବଶୀରର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅପରେଟିଭ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଚଳିତବର୍ଷରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ ସଇଦର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ୟୁସୁଫ ଆଫ୍ରିଦୀକୁ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଦାୟୀତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଲଇଟିର ଏକ ବଡ଼ କମାଣ୍ଡର ବିଲାଲ ଆରିଫ ସରାଫିର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଏଲଇଟିର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ହାଫିଜ ସଇଦର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଆମିର ହମଜା ଲାହୋରରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆକ୍ରମଣରେ ମରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ମରକଜୀ ମୁସଲିମ ଲିଗ (ପିଏମ୍ଏମ୍ଏଲ୍)ର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା କାଶିଫ ଅଲି, ଯାହାକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଏଲଇଟିର ରାଜନୈତିକ ଶାଖା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ତାକୁ ତାର ଘରେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।