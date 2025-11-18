ଚମତ୍କାର…କେମିତି ଘଟିଲା ଏପରି, ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ ୪୨ ଜଣ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ସାଉଦି ଆରବ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ
ମକ୍କା-ମଦିନା ରାଜପଥରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ସୋଏବ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୪୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସିଟ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଇପାରେ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସୋଏବ ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ, ବସ୍ ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୪୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ବାକି ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖସି ଯାଇପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ନିଆଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା।
ନାମପାଲିର ହଜ୍ ହାଉସରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସୋଏବଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହମ୍ମଦ ତହସୀନ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ସମୟରେ ସୋଏବଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଆଁରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପରେ, ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।”
ସୋଏବଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖସି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଝିରାର ନଟରାଜନଗର କଲୋନିର ବାସିନ୍ଦା ସୋଏବ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅବଦୁଲ କାଦିର (୫୬) ଏବଂ ଗୌସିଆ ବେଗମ (୪୬), ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମହମ୍ମଦ ମୌଲାନା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଚାରି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉମରା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତହସୀନ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ମକ୍କାରେ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସୋଏବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଏବ ବସ୍ ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦିନାର ଏକ ଜର୍ମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି।
ମକ୍କାରେ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମଦିନା ଯାଉଥିଲେ: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମକ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉମରାହ ରୀତି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ମଦିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ମୃତକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବସ୍ରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ହଜ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆଶା ନେଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସୋଏବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ।