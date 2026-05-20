ବିନା ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ କାର୍ ବାହାର କଲେ ପକେଟ୍ ହେବ ଖାଲି! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କଟିଯିବ ଚାଲାଣ?
ବୀମା ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ କଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ କେବଳ EMI, ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ବୀମାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାସ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଲିସି ନବୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପରି କରିବା କେବଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ। ଭାରତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ଅତି କମରେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାରଟି ବୈଧ ବୀମା ବିନା ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ କାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, CNG, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉ, ନିୟମ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ଅବହେଳା ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।
ବୀମା ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ: ଭାରତରେ ବୈଧ ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୀମା ବିନା ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସମାନ ଅପରାଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଜରିମାନା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବୀମା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେବଳ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଖସିଯିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବୀମାକୃତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ନବୀକରଣ କରିବା ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶଦାୟକ।
କେବଳ ଚାଲାଣ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା: କାର ବୀମା କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜରିମାନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତେବେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବୀମା ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୀମା ବିନା, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ବହନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୀମା ନବୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ମୌଳିକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ବୀମା କିଣିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାରର କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ବୀମାକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।