ଇରାନରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଇରାନରେ ଅଛି କି କୌଣସି ମନ୍ଦିର; ସତ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଇରାନରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଏବଂ ଇରାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା।

ଇରାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ସୀମିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ହିନ୍ଦୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ମୋଟ ୯୩ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୦.୦୫% ରୁ କମ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି।

ବନ୍ଦର ଆବାସର ଐତିହାସିକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର: ଇରାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଐତିହ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଇବାଦତଗାହ-ଏ-ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାସ୍ଥଳ। ଏହି ମନ୍ଦିର ୧୮୯୨ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦର ଆବାସରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଇରାନୀ ଉପାଦାନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି।

ଚାବାହାର ଏବଂ ଉପକୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ: ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ସହର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ, ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଉଥିଲେ।

ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଇରାନର ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏହାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ। ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସର ପ୍ରତୀକ।

