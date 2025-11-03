କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପଟେନ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ କେତେ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
Harmanpreet Net Worth: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତ କେତେ ପାଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୫୨ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୯୮ରନ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୨୪୬ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତ କେତେ ପାଇଥିଲେ।
ବିସିସିଆଇର ଦରମା: ବିସିସିଆଇ ଏକ ସାଧାରଣ ଦରମା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (ODI) ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ T୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଗଠନ:
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ସେହିପରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପ୍ରତ୍ୟେକ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଭାବରେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୦୨୪-୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ରୋଜଗାର ବ୍ୟତୀତ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୧.୮୦ କୋଟି ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାର୍ଷିକ ୨୫ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ BCCI କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଏବଂ ବୋନସ୍ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକତା: ଏ ସବୁ ଛାଡିଲେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସଫଳତା ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ସହିତ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସରେ ଡିଏସ୍ପି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।