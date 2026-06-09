ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ୨୦ ଜଣ TMC ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠି, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ…

NDAକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ TMC ସାଂସଦ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା,…

ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା…

କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ।

ପୂର୍ବରୁ, ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ହେବାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖେନ୍ଦୁ ରାୟ ଏବଂ କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୬ ଜଣ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ଯଦି ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭାରେ ଅତି କମରେ ୧୯ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ପୂର୍ବରୁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ, ସୁଖେନ୍ଦୁ ରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି।

ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ:

ଏହି ସାଂସଦମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଲୋକସଭାରେ ପୃଥକ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭେନ୍ଦୁ ଆଦିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାର, ପାର୍ଥା ଭୋମିକ୍, ଜଗଦୀଶ ବାସୁନିୟା, ଦେବ, ସତବଡି ରୟ, ରାଖାନା ବାନାର୍ଜୀ, କାଲିପଡା ସୋରେନ୍, ଅରୁପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସିତ ମାଲ, ଶାଟ୍ରୁଗାନ୍ ସିହ୍ନା, ପ୍ରସନ୍ନ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରତୀମା ମୋଣ୍ଡାଲ ଅଛନ୍ତି।

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନେ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ:

ବିରୋଧୀ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ତ୍ରିନାଥ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଗତକାଲି ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୯ ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୧୪ ଜଣ ଟିଏମସି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହେଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାର୍କରେ କାକୋଲି ଦସ୍ତିଦାର, ସତ୍ୟବଡି ରୟ, ବାପି ହାଲଦାର, ଅରୁପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜୁନ୍ ମାଲିୟା, ଦୀପକ ଅଖିକାରୀ, କାଲିପଡା ସୋରେନ୍, ଜଗଦୀଶ ବସୁନିୟା, ଅସିତ ମଲ, ଅବୁଲ ତରୁଲ ବାନାର୍ଜୀ, ଏବଂ ପାର୍ଥା ଭୋମିକ୍।

You might also like More from author
More Stories

ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା,…

ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା…

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ୪ଟି…

1 of 18,372