ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଶନିବାର, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛି ଶୁଭ ଯୋଗ?

ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ତ କାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ୨୦୨୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ, ଶନିବାର। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଏବଂ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ତ କାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର।

ମେଷ (Aries):
ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ।

ବୃଷ (Taurus):
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ।

ମିଥୁନ (Gemini):
ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାରରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।

କର୍କଟ (Cancer):
ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

ସିଂହ (Leo):
ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ରହିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି।

କନ୍ୟା (Virgo):
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶ କରିବେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ।

ଆଜିର ଖାସ୍ ଟିପ୍ସ: ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ।

ତୁଳା (Libra):
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବିଛା (Scorpio):
ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ।

ଧନୁ (Sagittarius):
କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଅଜଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ମକର (Capricorn):
କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁସିଭରା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ।

କୁମ୍ଭ (Aquarius):
ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।

ମୀନ (Pisces):
ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।

