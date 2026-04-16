LIC HFL ରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି; ମାସକୁ ମିଳିବ ୩୫,୦୦୦ ଦରମା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ LIC ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (LIC HFL) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। LIC HFL ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ।
ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮୦ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ LIC HFL ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, lichousing.com କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୩୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬।
ଯୋଗ୍ୟତା : ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୫% ରୁ ୬୦% ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ରୁ ୩୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ।
ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଦରମା: ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭିକ ଦରମା ମାସିକ ପ୍ରାୟ ₹ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ₹ ୩୫,୦୦୦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯେପରିକି:
ଚିକିତ୍ସା ବୀମା
ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF)
ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA)
କ୍ୟାରିଅର ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ
ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ LIC HFL lichousing.com ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ କ୍ୟାରିଅର ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଏବେ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ତା’ପରେ ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।