ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, LICର ଦମଦାର୍ ପଲିସି; ଅବସର ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ !

LIC Jeevan Utsav Policy: ଏଲଆଇସିର ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପଲିସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବସର ପରେ ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝିବା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟଙ୍କା କାହାରିକୁ ଅବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। LIC ଏମିତି ଏକ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଲିସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢନ୍ତୁ ।

ଏହି ପଲିସି ହେଉଛି LICର ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପଲିସି । ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆରାମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।

ଏହି ପଲିସି ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ୫ ବର୍ଷରୁ ୧୬ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରିବେ। ନିବେଶ ଅବଧି ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିବେଶକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ୮ ରୁ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସର ନିବେଶକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ପେନସନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ପଲିସି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ନୋମିନିଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଭାବରେ ଦେୟ ପ୍ରିମିୟମର ୧୦୫% ମିଳିବ।

ଏହି ପଲିସି ବାର୍ଷିକ ୫.୫% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସଂଚୟୀ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆୟ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟମିତ ଆୟ ଲାଭ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

