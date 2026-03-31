LICର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍, ୪୫ ଟଙ୍କା ଜମାରେ ମିଳିବ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା! ଭବିଷ୍ୟତ ଟେନସନରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି…

LIC Scheme: LICର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଦମଦାର ମିଶ୍ରଣ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଆସିଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଅଗଣିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ନିବେଶକ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିପାରିବେ।

ଏଲ୍ଆଇସିର “ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ” (ଯୋଜନା ନଂ. 915) ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା, ଯାହା କେବଳ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଲିସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଚାହାଁନ୍ତି।

ସାମାନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ-ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସିରେ ଏମିତି ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତ୍ରୁତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଜଣେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ୧୬,୩୦୦ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଏହି ରାଶିକୁ ମାସିକ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ମାସିକ ୧୩୫୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୪୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନିବେଶକ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୫.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋନସ ହାର ଆଧାରରେ, ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ, ପଲିସିଧାରକ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ। ଏହି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସମ୍ ଏସିୟର୍, ୮.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୋନସ ଏବଂ ୧୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ବୋନସ।

ଏହି ପଲିସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍, ‘ଜିନ୍ଦେଗି କେ ସାଥ୍ ଭି ଜିନ୍ଦେଗି କେ ବାଦ୍ ଭି’। ସାଧାରଣ ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକରେ, ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୀମା କଭର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟେ ନାହିଁ। ପଲିସି ମ୍ୟାଚେର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ।

୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜାରି ରହେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ନୋମିନିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଟିକସ ଲାଭ ଏବଂ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳେ-ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଆୟକର ରିହାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ପ୍ରଦାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଧାରା ୧୦(୧୦D) ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଏହି ନିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମୁକ୍ତ କରିଥାଏ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, LIC ଏକ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପଲିସିର ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ନିବେଶକ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ।

୧୮ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ୧୫ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବାଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ସୁରକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ।

 

You might also like More from author
More Stories

1 of 2,707