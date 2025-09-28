ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ମାତ୍ର ୧୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ୧୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକିତ
LIC ର "ନୂତନ ଚିଲଡ୍ରେନ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍" ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ପିତାମାତାମାନେ 0 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ନିବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। LIC ର “ନୂତନ ଚିଲଡ୍ରେନ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍” ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ₹150 ସଞ୍ଚୟ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹19 ଲକ୍ଷର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ଚିଲଡ୍ରେନ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏହି ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପିତାମାତାମାନେ 0 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଏକ ଅଣ-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବୀମା ଯୋଜନା ଯାହା ବିପଦ କଭରେଜ୍, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ନିବେଶ ରାଶି ଫେରି ପାଇବେ।
19 ଲକ୍ଷର ପାଣ୍ଠି
ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ₹150 ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹4,500 ଜମା କରିବେ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹54,000 ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିବେଶକୁ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ଜମା ପ୍ରାୟ ₹1.4 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ।
LIC ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୋନସ୍ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପଲିସି ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ କର୍ପସ୍କୁ ପ୍ରାୟ ₹1.9 ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହି ପରିମାଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ବିବାହ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା 18, 20, 22, ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ହୁଏ, ସେମାନେ ବୀମା ରାଶିର ଏକ ଅଂଶ (ଅର୍ଥାତ୍ ବୀମା ରାଶି) ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
18, 20 ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାକି 40% ପାଇଁ ବୋନସ ସହିତ ବୀମା ରାଶିର 20% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ସହଜ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ
ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ନମନୀୟତା। ଆପଣ ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିବେଶ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀମା ଲାଭ
ଏହି ଯୋଜନା ସର୍ବନିମ୍ନ ₹1 ଲକ୍ଷ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ପଲିସି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ 105% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେବଳ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।